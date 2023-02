Neymar - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 13/02/2023 14:32

Neymar voltou a ser o foco da imprensa francesa após a derrota do Paris Saint-Germain diante do Monaco, por 3 a 1, neste último sábado (11), pelo Campeonato Francês. O craque brasileiro teve uma discussão com o diretor de futebol Luís Campos no intervalo da partida e agravou a sua relação com o clube. Na véspera da partida contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, o camisa 10 minimizou o caso.

"Aconteceu a discussão. Não é uma discussão que leva a um relacionamento ruim. Faz parte do futebol. O futebol não é só amor, pode haver desentendimentos e discussão para nos aprimorarmos. As atuações das últimas partidas não são boas e fomos derrotados. Estamos acostumados a vencer todos os jogos. As discussões são necessárias para melhorar", explicou.

Após ser eliminado pelo Olympique de Marselha na Copa da França, o PSG foi derrotado pelo Monaco, pelo Campeonato Francês, e chegou a segunda derrota consecutiva na temporada - algo raro para o clube. O craque brasileiro ficou insatisfeito com a atuação da equipe e teria cobrado de forma ríspida o meia Vitinha e o atacante Ekitike. A atitude de Neymar foi considerada equivocada pelo diretor Luís Campos.

"Momentos de dificuldade acontecem a todos os clubes. Devemos estar unidos, focados e trabalhando para melhorar a situação. Estamos cientes das falhas, mas queremos melhorar e mostrar a melhor versão do PSG", disse Neymar, que minimizou as críticas pelo seu desempenho nas últimas partidas.

"Me sinto muito bem física e mentalmente. As críticas são legítimas, cada um tem a sua opinião. Eu respeito isso. Jogo o meu futebol, faço o meu melhor pelo clube e pela equipe, e vou fazer até o final", finalizou.

Na temporada 2022/23, Neymar tem feito um dos seus melhores desempenhos na Europa. Em 27 jogos, o brasileiro já marcou 17 gols e deu 16 assistências. No Campeonato Francês, são 12 gols e 10 assistências em 19 partidas. O PSG volta a campo nesta terça-feira (14), às 17h, no Parque dos Príncipes, contra o Bayern de Munique, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.