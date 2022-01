Karim Benzema teve a casa roubada pela segunda vez em três anos - AFP

Karim Benzema teve a casa roubada pela segunda vez em três anosAFP

Publicado 24/01/2022 13:12

De acordo com o site espanhol '20 Minutos', Karim Benzema teve a casa roubada por ladrões enquanto ele jogava contra o Elche, no domingo pelo Campeonato Espanhol. Caso confirmado, não será a primeira vez que o atacante do Real Madrid sofre com o crime: também aconteceu em fevereiro de 2019, quando enfrentava o Barcelona.

Desta vez, os ladrões teriam entrado na casa pelo jardim, aproveitando que o local, que fica no município San Sebastián de los Reyes, estava vazio por causa do jogo. A publicação disse ter confirmado com fontes envolvidas na apuração do caso, mas que não há maiores informações sobre o que foi roubado.



Os casos de roubos a casas de jogadores de futebol têm aumentado nos últimos anos, não apenas na Espanha. Atletas de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Valencia já sofreram com o problema desde 2018, assim como PSG e clubes do Campeonato Inglês.