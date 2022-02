Lewandowski foi um dos jogadores do Bayern de Munique com o nome na carta com ameaças - AFP

Publicado 16/02/2022 12:56

A polícia da Alemanha investiga ameaça de morte a Lewandowski, Neuer e Gnabry, do Bayerne de Munique. De acordo com o jornal alemão 'Bild', um funcionário do St. Pauli, da segunda divisão do país, foi quem recebeu a carta e levou às autoridades.



No texto, há um pedido para que ele "salve a liga, salve o futebol. Fogo e morte aos porcos bávaros sujos". Depois, o responsável escreveu os nomes de Lewandowski, Neuer e Gnabry.



A polícia de Hamburgo busca impressões digitais e vestígios de DNA para poder identificar o suspeito do crime. Outra dúvida é qual seria o motivo para a carta ser entregue a um funcionário do St. Pauli, de Hamburgo, e não em Munique.