Rede Globo - Reprodução

Publicado 16/02/2022 11:00

Rio - O narrador Sérgio Maurício voltou a criticar a Rede Globo, emissora que fez parte da equipe por 30 anos. Em participação do podcast "De Lavada", ele foi questionado sobre a declaração de que o grupo carioca teria tratado a disputa do Mundial de Clubes, vencido pelo Chelsea, como lixo, por não ter transmitido a atração. O jornalista reafirmou a sua opinião.

"Eu não falei nenhuma mentira. Infelizmente a TV Globo, em determinadas situações, agora mesmo aconteceu isso com o Palmeiras [no Mundial]. Foi uma critica de muitas pessoas, tanta gente criticou que a Globo passou a dar mais espaço, pois não estavam dando nenhuma linha do Mundial, como não deram nenhuma linha da Fórmula 1. Foi uma crítica de peito aberto, eu só tenho amigos lá dentro. A política da emissora se volta contra o próprio telespectador da emissora, você não pode negar fatos, certos assunto que você não pode passar ao largo deles", afirmou.

No ano passado, Sérgio Maurício deixou a Globo após quase 30 anos de atuação no SporTV. Ele pediu para sair da emissora após acertar com a Band para a transmissão da Fórmula 1.