Paulo SousaFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/02/2022 10:03 | Atualizado 16/02/2022 11:43

A Confederação Brasileira de Futebol emitiu um ofício na madrugada desta quarta-feira (16) informando a mudança de protocolo da data de chegada das equipes ao local da partida pela Supercopa do Brasil, que ocorrerá entre Flamengo e Atlético-MG, no domingo (20), às 16h, em Cuiabá.

Visando a decisão da Supercopa, o Flamengo já havia se planejado para cumprir o regulamento inicial da CBF, que seria chegar em Cuiabá na quinta-feira (17), três dias antes do duelo. O Atlético-MG, porém, iria infringir a regra e tinha previsão de chegar apenas um dia antes, no dia 19. Dessa forma, segundo ofício divulgado, essa regra não é mais válida. Por isso, os clubes estão formalmente autorizados a chegarem ao local na véspera.

O Rubro-Negro decidiu, então, se replanejar. O clube vai permanecer no Rio para os treinamentos nos dias 17 e 18 e, apenas no sábado (19) depois do almoço, vai embarcar para Cuiabá.