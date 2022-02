Cleiton Xavier - Divulgação / Palmeiras

Cleiton XavierDivulgação / Palmeiras

Publicado 16/02/2022 09:40

Rio - O ex-jogador do Palmeiras, Cleiton Xavier, está sendo acusado de ter agredido um casal na cidade de São José da Tapera, em Alagoas. De acordo com informações do portal "UOL", a auxiliar de serviços gerais Maria José da Silva fez um Boletim de Ocorrência contra o ex-apoiador. Além dela, teriam sido agredidos o seu marido e Cleiton ainda teria incitado a violência de alguns amigos.

De acordo com a mulher, o ex-jogador e o casal já haviam tido um desentendimento no dia 27 de novembro do ano passado, quando Flamengo e Palmeiras decidiram a Libertadores. Porém, as agressões teriam acontecido no último dia 29.

"Não lembro exatamente como aconteceram as agressões, só sei que Cleiton Xavier e seus amigos resolveram fazer justiça com as próprias mãos e, quando vi, estavam no chão minha comadre, meu esposo e eu, com aquele monte de homens socando e chutando um bêbado, que sequer podia sair, porque deslocaram a perna dele", descreveu Maria José.

Segundo a mulher, ela e o marido haviam passado a tarde em um aniversário e decidiram finalizar a noite num bar antes de ir para casa. Lá, encontraram o ex-jogador. De acordo com ela, teria havido um desentendimento entre seu esposo, Cleiton Xavier e os amigos do ex-apoiador. A discussão teria evoluído para agressões.



"Eu saí da mesa e fui falar com um primo. Quando retornei, estava em minha mesa Cleiton Xavier, sendo que em uma outra ocasião já havia tido um atrito entre ele e os amigos com meu marido, por conta de um mal-entendido quiseram bater nele. Quando cheguei na mesa, começou uma discussão entre ele e eu, eu já havia bebido muito, me alterei, porém nada de agressão física, resolvemos pagar a conta pra sairmos de lá, porque eu fiquei muito nervosa com a situação. Os ânimos estavam muito alterados. Pagamos a conta e íamos embora quando tudo aconteceu", explica.



Na intenção de proteger o marido, Maria José teria se colocado à frente dos supostos agressores. Porém, o fato de ser mulher não teria surtido efeito e as agressões continuaram. Além dos danos corporais, a vítima alega que teve o celular quebrado, perdeu os óculos e teve documentos danificados.



"Em casa, eu, em choque, só sabia chorar, e, ele muito embriagado e machucado, apagou por conta das dores. No outro dia, passei o dia apavorada, até que na segunda (1) resolvemos fazer o B.O, porém sem sucesso. Nos mandaram ir terça (2), fomos, nos mandaram ir quarta (3), fomos na quarta, e nos mandaram fazer online depois de muito tempo", contou.



A Delegacia Regional de Santana do Ipanema, responsável pelo município de São José da Tapera, divulgou que a denúncia começou a ser investigada, mas até o momento, nenhuma das partes foi ouvida. Após esse processo acontecer, é que será decidido ou não pelo indiciamento do ex-jogador. O prazo para todo o processo, no entanto, não foi revelado.



O ex-jogador foi procurado pelo site, mas ele afirmou que só irá se pronunciar por meio de seu advogado em momento oportuno. Cleiton Xavier foi revelado pelo CSA e passou por clubes importantes do futebol brasileiro como Palmeiras e Internacional.