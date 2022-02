Manchester City goleou o Sporting por 5 a 0 - Zed Jameson/MB Media/Getty Images

Publicado 15/02/2022 19:19

Rio - Sem dificuldades, o Manchester City atropelou o Sporting, e venceu o confronto por 5 a 0, no Estádio José Alvalade, em partida válida pelo duelo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League. A equipe de Portugal não conseguiu se encontrar no jogo, e terá uma missão praticamente impossível, de reverter este placar no Etihad Stadium.

O primeiro gol da equipe inglesa saiu logo aos seis minutos, quando Foden chutou no gol e o goleiro Adán defendeu! Kevin de Bruyne pegou o rebote e tocou para trás, para Mahrez que completou para o gol! Na ocasião, o árbitro havia assinalado impedimento, mas o VAR confirmou o gol.

Aos 16 minutos, Bernardo Silva aumentou o placar para o City, com um belo chute de primeira, logo após uma cobrança de escanteio, e fez o segundo gol da equipe.

O Manchester City aumentou ainda no primeiro tempo, quando Phil Foden recebeu um cruzamento de Mahrez, e, dentro da pequena área, pode completar a bola para o fundo da rede, gerando reclamação do técnico do Sporting, Rúben Amorin, pois nenhum zagueiro cortou a bola.

A equipe inglesa seguiu pressionando, e fez o seu quarto gol ainda na primeira etapa, quando, aos 43 minutos, Sterling fez uma bela jogada de velocidade, e tocou para Bernardo Silva. O português, com calma, chegou chapando de primeira em direção ao gol. A bola desviou em Gonçalo Inácio, e foi parar no fundo da rede do Sporting, trazendo uma goleada para o City ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o jogo continuou da mesma forma, com pressão total da equipe inglesa. Bernardo Silva fez mais um gol, aos três minutos, quando recebeu cruzamento de De Bruyne, e escorou de cabeça, sem chances de defesa do goleiro Adán. Porém, para a sorte do arqueiro, a arbitragem havia marcado impedimento no lance.

Porém, aos 12 minutos não teve impedimento que salvesse o Sporting. Bernardo Silva ajeitou a bola para Sterling, que ajeitou para a perna boa e acertou um chutaço no ângulo direito, em uma batida indefensável.

Com um grande vantagem no placar, o Manchester City tirou o pé do acelerador, e começou a jogar de forma mais calma, controlando o jogo, abrindo espaço para que o Sporting pudesse atacar mais. No entanto, a equipe portuguesa teve bastante dificuldades para passar pela dupla Rúben Dias e Laporte, fazendo com que o goleiro Ederson quase não precisasse trabalhar.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia nove de março, pelo duelo de volta da competição. A partida está marcada para as 17h (horário de Brasília), e será realizada no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra.