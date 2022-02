PSG x Real Madrid - Champions League - Foto: Divulgação/PSG

Publicado 15/02/2022 18:54 | Atualizado 15/02/2022 19:02

Rio - No último lance da partida, o atacante Mbappé abriu o placar e o PSG venceu o Real Madrid por 1 a 0 nesta terça-feira, no Estádio Parc des Princes, na França, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Com pleno domínio do Paris, a equipe de Neymar, Mbappé e Messi, sufocaram a defesa do clube espanhol. No banco de reservas, após se recuperar de uma lesão, o atacante brasileiro entrou apenas na metade do segundo tempo.

Por sua vez, o Real Madrid ficou preso na defesa e contou com defesas espetaculares de seu goleiro Courtois. Em um dos lances mais decisivos, o atacante Mbappé recebeu a bola do meia Hakimi na área, dominou, girou o corpo e finalizou forte para o gol. No entanto, o experiente arqueiro belga saltou e espalmou o belo chute do jogador francês.

Além disso, aos 16 minutos do segundo tempo, o PSG conseguiu uma cobrança de pênalti, após Mbappé invadir a área pela esquerda e ser derrubado por Carvajal. Na cobrança, Lionel Messi finalizou pro canto esquerdo de Courtois, mas o goleiro belga saltou para o mesmo lado e impediu a abertura do placar.

O confronto ainda se estendeu com domínio do PSG, contando também com o retorno do atacante Neymar, que entrou no segundo tempo. No último lance da partida, o atacante brasileiro tocou a bola de calcanhar para Mbappé, que invadiu a área, driblou dois marcadores e finalizou para o fundo do gol.

No dia 9 de março, o Real Madrid e PSG irão se reencontrar pelo jogo de volta da Champions League, às 17h, no Estádio Santiago Bernabéu.