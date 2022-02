Neymar - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

NeymarFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 15/02/2022 18:19

O PSG e o Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira pela primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões e o ex-meia Neto aproveitou para falar um pouco sobre Neymar. Durante o 'Donos da Bola' de hoje, o apresentador recuperou um vídeo publicado pelo atleta mas elogiou seu profissionalismo.



- Vamos falar dele, do Neymar, faz tempo que eu não dou c… nele. Cara, Neymar, você tem 30 anos, velho. Então o seguinte, ele treinou para jogar com o Real Madrid, qual a expectativa do torcedor? Eu acho que ele vai ficar na reserva… Ele não joga desde 28 de novembro… - iniciou o apresentador depois de mostrar um vídeo publicado por Neymar em suas redes sociais.



Em seguida, Neto afirmou que, por ser indisciplinado, não entraria em campo caso fosse o craque do time mas seu técnico pedisse para ele entrar no segundo tempo.



- Mas o Neymar não é indisciplinado, o profissionalismo dele é maravilhoso - completou Neto.