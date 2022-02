Jorge Jesus - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 15/02/2022 16:40

Rio - Sempre polêmico, o ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, participou do programa "Arena SBT", nesta segunda-feira. E o ex-dirigente não teve qualquer tipo de reserva ao comentar o interesse do Timão em Jorge Jesus. Na opinião de Sanchez, a contratação do português pelo clube paulista não seria um acerto.

"Ele (Jesus) não vai fazer nunca mais aquilo que fez no Flamengo. O Benfica montou uma seleção, montou como seleção (e não ganhou). A gente não pode pensar que vão vir argentinos, portugueses, espanhóis e ganhar tudo", afirmou.

Além disso, o ex-presidente do Corinthians saiu em defesa de Sylvinho, demitido recentemente pelo clube paulista. Sanchez admitiu que o ex-jogador não estava preparado, mas fez elogios.



"Não fui ouvido, mas se tivesse sido, seria contra. Primeiro, não teria demitido o Mancini. Mas tínhamos treinadores mais preparados na prática. O Sylvinho é muito estudado, poucos treinadores no Brasil tem tanto estudo como o Sylvinho. Mas o time não estava pronto", finalizou.