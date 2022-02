Diego Rossi - Reprodução

Diego RossiReprodução

Publicado 15/02/2022 14:56

Em busca de compor o elenco da Gávea, os dirigentes do Flamengo estão de olho no atacante uruguaio, Diego Rossi, de 23 anos. O atleta pertence ao Los Angeles FC, mas está emprestado e joga pelo Fenerbahçe, da Turquia, desde setembro de 2021.

Com a dificuldade de progressão nas negociações com Everton Cebolinha, do Benfica, o Flamengo vê Diego com bons olhos caso venha a desistir do brasileiro ex-jogador do Grêmio.

Irredutível, o Benfica, pediu 20 milhões de euros (cerca de R$ 118 milhões na cotação atual) por Everton, enquanto o Flamengo ofereceu apenas 13 milhões (aproximadamente R$ 77 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atleta.

Diego Rossi foi revelado pelo Peñarol e tem bons números com a camisa do time norte-americano. Em pouco mais de três temporadas, o atacante jogou em 112 partidas, marcou 59 gols e deu 19 assistências. Já no time turco, no qual joga atualmente, o uruguaio teve 26 chances de ir a campo, marcou dois gols e tem um total de cinco assistências.