Rogério Minotauro será estrela de eventoDivulgação

Publicado 15/02/2022 13:48

Rio - Vai acabar em nocaute! O lendário Rogério Minotouro decidiu desafiar grandes nomes para entrar no combate. Os escolhidos foram os influenciadores Leo Negão, Pitanga e Gui Polêmico, que é o organizador do evento. Ambos bastante fortes nas redes sociais, também já não são tão novatos nas artes marciais. Leo Negão, por exemplo, já pratica luta.

Apesar de todo esse grande elenco que mistura o esporte com a Internet, o glamour não para por ai. Para apresentar essa "grande luta do Século", o irmão de Rogério, Rodrigo Minotauro estará no comando da noite e conduzirá os duelos.

O evento que foi organizado em uma reunião nesta terça-feira, 15, na academia dos irmãos Nogueira na Barra da Tijuca, terá como principal objetivo arrecadar renda para ser distribuída a diversas famílias carentes através do projeto mantido por Rogério e por seu irmão, o também atleta Rodrigo Minotouro.

Com apoio do Minotouro Energy Drink, o evento promete um verdadeiro show de diversão, adrenalina e bom humor. A transmissão será feita via internet e deverá acontecer no mês de abril.