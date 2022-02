Logo Record TV - Reprodução

Publicado 15/02/2022 13:45 | Atualizado 15/02/2022 13:48

Oswaldo de Oliveira LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Rio - A Record contratou nesta terça-feira o técnico Oswaldo de Oliveira para comentar o duelo desta quarta-feira entre Fluminense x Nova Iguaçu, no Estádio Luso-Brasileiro, pelo Campeonato Carioca. O acordo, por enquanto, será pontual. Além disso, será a primeira experiência do treinador em transmissão na TV. A informação é do portal "Notícias da TV".

A contratação foi um desejo da direção de Jornalismo da Record, para ter alguém que possui conexão com o Fluminense nos comentários da próxima rodada. Na transmissão desta partida, Oswaldo dividirá os microfones com Athirson, ex-jogador do Flamengo e comentarista fixo da emissora.

Apesar de nunca ter conquistado títulos com o Fluminense, Oswaldo de Oliveira teve três passagens pelo Tricolor. Em 2001, foi semifinalista do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, em 2019, a última passagem do treinador foi breve devido aos maus resultados e marcada após discussão com o meia Paulo Henrique Ganso, o que culminou a demissão do treinador.