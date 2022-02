Ronaldo Fenômeno - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 15/02/2022 12:48

Rio - Principal investidor do Cruzeiro, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno estaria correndo risco de ser preso. De acordo com informações da coluna "Em Off", o pentacampeão está sendo acusado de ão pagar a pensão alimentícia de um dos seus filhos, que hoje tem 16 anos de idade.

A esteticista Michele Umezu, mãe do adolescente, teria protocolado a ação para receber os valores em atraso. Seriam três meses de atraso do pagamento sem qualquer justificativa. De acordo com Solange Pereira Marsiglia, advogada de Michele, o pedido de prisão de Ronaldo já está nas mãos da Justiça do Rio de Janeiro.



"Ele não paga desde dezembro. Nós já entramos com a ação de execução no fórum da Barra. O que a Michele acha que aconteceu é que o Alex não quis passar o Natal com o Ronaldo, agora em dezembro, e em represália ele não pagou dezembro, janeiro e fevereiro", afirmou.

Ronaldo é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, tendo sido bicampeão da Copa do Mundo pela seleção brasileira (1994 e 2002). Ele assumiu recentemente como investidor majoritário do Cruzeiro.