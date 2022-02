Apresentador - Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 16/02/2022 19:00

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, exaltou nesta quarta-feira o desempenho do atacante Neymar, na vitória do PSG por 1 a 0 sobre o Real Madrid, na última terça, pelas oitavas de final da Champions League. Em dado momento, o ex-jogador indicou o motivo pelo qual o atleta não consegue ser superior ao colega de Paris, Lionel Messi, e também a Cristiano Ronaldo.

"Neymar entrou bem para caramba. Eu tenho uma ideia, isso eu já falei há cinco anos, o Neymar não chega no mesmo porte do Cristiano Ronaldo e do Messi com a idade dos dois. Fisicamente, tecnicamente, uma hora o corpo cobra, mas ele não vai, daqui a sete anos ele não joga mais bola", afirmou.



"Eu sempre critiquei isso e as pessoas levam que eu não gosto dele (Neymar), eu sempre achei que ele é melhor que o (Cristiano) Ronaldo e o Messi. Mas ele nunca quis. Talvez eu que quisesse isso dele, sacou? Ele não é obrigado a querer. Agora, sempre quando perde vem com um desculpa de religião, de não sei o que, vê o negócio da Netflix", completou.



"Aí 11 anos, seis (Bolas de Ouro) para o Messi e cinco para o Cristiano Ronaldo, ele não ganhou nenhum, por que? Porque ele não quis, não é porque o Messi e Cristiano Ronaldo são melhores do que ele, porque se ele quisesse, ganhava quatro… É Mangaratiba, é festa, é túnel, é helicóptero, é iate, e tá errado ele? Não sei se eu faria a mesma coisa", concluiu.