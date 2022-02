PSG x Real Madrid - Champions League - Foto: Divulgação/PSG

Publicado 16/02/2022 17:27

Nem tudo foi motivo de comemoração após a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Real Madrid, na última terça-feira, pela Champions League. De acordo com a imprensa francesa, o argentino Lionel Messi ficou desolado no vestiário após a partida e precisou ser consolado.



Segundo a "RMC Sports", o abatimento do camisa 30 foi em virtude do pênalti perdido no segundo tempo e por sua atuação abaixo do esperado. O portal, porém, afirmou que o brasileiro Neymar foi o responsável por animar o sete vezes Bola de Ouro.

Se a atuação de Messi não foi das melhores, Neymar mudou o PSG para melhor, que conseguiu marcar um gol no minuto final em grande jogada de Mbappé. O camisa 10 do time, que estava voltando de contusão no tornozelo esquerdo, não entrava em campo há 78 dias, mas mostrou boa movimentação.

Paris Saint-Germain e Real Madrid voltam a se enfrentar no dia 9 de março, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, no Santiago Bernabéu. Vale lembrar que o torneio não conta mais com o critério do gol qualificado.