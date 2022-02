Estádio Nilton Santos é palco de clássicos enquanto o gramado do Maracanã está em reforma - Foto: Vitor Silva/Botafogo

A Ferj atualizou a tabela do Campeonato Carioca e confirmou que o clássico entre Fluminense e Vasco, no dia 26, será no estádio Nilton Santos. O duelo acontecerá às 17h.

Será o reencontro dos dois rivais após quase um ano. O último confronto aconteceu em 30 de março de 2021, também pelo Cariocão, no Raulino de Oliveira. Germán Cano marcou para o Vasco e Fred fez pelo Fluminense no empate em 1 a 1. Hoje, os dois são companheiros no Tricolor.



Enquanto o Vasco terá a primeira semana livre para treinar desde o início da temporada antes do duelo, o Fluminense jogará o clássico entre os dois confrontos contra o Millionarios, pela pré-Libertadores, e pode poupar o time.