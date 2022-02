Neto, apresentador da Band - Reprodução

Publicado 16/02/2022 14:49

Rio - Neto se mostrou indignado com a tragédia ocorrida na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio, que já conta com mais de 50 mortos por conta das fortes chuvas. Durante o programa "Os Donos da Bola" desta segunda-feira, o apresentador culpou os políticos pelo ocorrido e pediu que as pessoas tenham melhoria no saneamento básico.

"Vocês não têm vergonha na cara? Você que é governador, senador, prefeito, deputado. Eu não gosto de falar muito de política. Será que vocês não percebem que todo ano morrem mais de 30 pessoas em determinadas regiões do país. Será que a gente que tem que fazer campanha para dar comida para as pessoas? Será que todo ano a gente tem que dar comida? A gente não precisaria fazer campanha para dar comida se vocês dessem saneamento básico, se desse esgoto e a água passasse por baixo, ninguém morreria", disse Neto.

"As pessoas são assassinas nesse país. As pessoas são genocidas nesse país. Porque não precisa dar comida agora, não precisa dar cobertor, não precisa dar remédio. Se você dá saneamento básico, que é o simples: calçada, que é cimento - e ali embaixo passar a água, ninguém morre. Trinta e três pessoas morreram até agora em Petrópolis, fora o que morreu ano passado, e no outro. Aí, tem campanha para isso, para aquilo. Não precisava de campanhas. Seus bandidos! Vagabundos!", completou.