Casimiro Miguel - Reprodução / Internet

Publicado 16/02/2022 14:08

A cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, passa por uma tragédia desde o início da noite desta terça-feira por causa de enchentes e deslizamentos de terra que soterraram casas. A cidade decretou estado de calamidade pública e muitas pessoas estão desabrigadas. Pela internet, o jornalista da TNT Sports Casimiro se prontificou a ajudar como pôde.



O streamer aproveitou a grande audiência de suas lives para fazer um apelo aos seguidores para que eles ajudassem Petrópolis. Casimiro mesmo deu o exemplo e fez um PIX no valor de R$ 30 mil.



"Fiz uma doação aqui, no valor de... vou falar o valor, não tem problemas. Fiz uma doação de R$ 30 mil em nome da molecada (da live). Mas quem quiser e achar que devem ajudar... Quem puder, por que muita gente quer e não pode... Mas se sintam representados pela doação", disse aos seguidores.

Clubes do Rio também se mobilizaram e prestaram apoio, mobilizando doações para ajudar a população de Petrópolis. Segundo dados oficiais do Corpo de Bombeiros do Rio, 38 mortes já foram contabilizadas até o inicio da manhã desta quarta-feira.