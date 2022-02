Romário - Reprodução/Instagram

RomárioReprodução/Instagram

Publicado 16/02/2022 12:54

Rio - O jornal inglês "Daily Star" resolveu fazer uma lista pouco convencional relacionada ao futebol. A publicação escolheu os jogadores de futebol com personalidades mais extravagantes. No grupo, um nome se destaca: o do ídolo do futebol brasileiro Romário. O baixinho é chamado de "obcecado por sexo" pelo periódico. Além dele, Vagner Love também mereceu registro do jornal.

Chamado de "um dos talentos mais empolgantes do Barcelona" pelo jornal inglês, Romário foi definido por uma entrevista do búlgaro Hristo Stoichkov, ex-companheiro de equipe do brasileiro no clube espanhol. "Romário só estava interessado em duas coisas: futebol e f****. O estilo de vida de Romário, suas constantes idas e vindas, causavam problemas com sua esposa", contou o búlgaro, à 'FourFourTwo'.

Além do tetracampeão, outro jogador brasileiro aparece na lista. Trata-se do ex-jogador de Flamengo, Palmeiras e Corinthians, Vagner Love. O atacante de 37 já revelou ter participado de orgias enquanto estava solteiro. "Orgias acontecem. Se fossem seis homens, diríamos que teríamos oito mulheres, mais ou menos", disse, à Playboy Brasil.

O seleto grupo conta ainda com Diego Maradona, por ter protagonizado "uma série de escândalos" apesar do "brilhantismo em campo", com o atacante italiano Antonio Cassano, o ícone irlandês George Best, o francês Adil Rami, que afirmou fazer sexo com a esposa 12 vezes por noite; o romeno Adrian Mutu, que foi pego em flagrante com uma estrela pornô e falhou em um teste de drogas no Chelsea; o italiano Marco Borrielo, que justificou ter falhado em um teste de drogas por causa de um 'creme de pênis'; e o britânico Peter Storey, que administrou um bordel e contrabandeava pornografia.