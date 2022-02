Chuva em Petrópolis deixou rastro de destruição - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 16/02/2022 11:32 | Atualizado 16/02/2022 11:40

Depois da tragédia que as chuvas provocaram em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, os principais clubes do estado se mobilizaram via redes sociais e disponibilizaram locais para coleta de doações. Até o momento, 41 mortes foram confirmadas e ainda há pessoas desaparecidas.

Os quatro maiores times do Rio se solidarizaram nos canais de mídia e desejaram força aos atingidos. Botafogo, Fluminense e Vasco também colocaram a disposição suas sedes para receber doações de alimentos, roupas, cobertores e outros materiais de necessidade neste momento.

Os itens podem ser entregues no portão 2 do Estádio Nilton Santos (Botafogo), na sede de Laranjeiras (Fluminense), no Ginásio do Estádio de São Januário e na Sede Náutica da Lagoa (Vasco).