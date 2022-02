Com ofertas de Flamengo e Botafogo, Ricardo Di Santo escolheu atuar pelo Atlético-MG - Reprodução

Com ofertas de Flamengo e Botafogo, Ricardo Di Santo escolheu atuar pelo Atlético-MGReprodução

Publicado 15/02/2022 20:56

Rio - O lateral-direito Ricardo Di Santo, de 18 anos, que foi um dos destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior, atuando pela equipe do Guarulhos, recebeu sondagens de diversos clubes do mundo após o seu desempenho na Copinha.

Segundo informações do "Canal do Nicola", o atleta recebeu propostas de três clubes brasileiros: Flamengo, Botafogo e Atlético-MG, além de dois clubes do exterior: o Dnipro, da Ucrânia, e o Sporting Lisboa, de Portugal.

Embora já possua passaporte italiano, o que facilitaria uma negociação do jogador com algum clube da Europa, o lateral-direito optou por seguir atuando em terras brasileiras. Com isso, Di Santo embarca na noite desta quarta-feira (16), com destino à Minas Gerais, para assinar com o Atlético-MG, e reforçar a equipe de transição do Galo.

O jovem, que destacou por conta de sua agressividade ofensiva, sempre chegando ao limite da linha de fundo, era também um dos principais armadores de jogadas da equipe do Guarulhos, sempre tentando passes e lançamentos. A equipe de Ricardo Di Santo estava no grupo 26 da fase de grupos da competição, ao lado de Avaí, Flamengo-SP e Santana. Embora tenha empatado o número de pontos com o segundo colocado, o Flamengo-SP, a equipe do novo reforço do Atlético-MG teve menos saldo de gols, e acabou sendo eliminada.