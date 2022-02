Neymar Júnior e Ronaldo Fenômeno - Reprodução

Publicado 15/02/2022 18:04

Rio - O ex-jogador e atual dono de 90% do Cruzeiro, Ronaldo, fez uma brincadeira sobre uma possível contratação de Neymar ao clube. Em uma transmissão feita em seu canal na Twitch, o Fenômeno recebeu um pedido de alguns torcedores da Raposa, solicitando a contratação do atacante do PSG. De forma bem humorada, o gestor do futebol cruzeirense respondeu aos seus espectadores:

"Galera pedindo Neymar no Cruzeiro (risos). Mais um bilhão. Junto de um bilhão de dívida que tem o Cruzeiro, mais um bilhão (risos). Quem deve um bi, deve dois", disse Ronaldo.

Obviamente tudo não se passava de uma brincadeira. Neymar, que hoje recebe cerca de R$ 15 milhões por mês, está longe de ser contratado pela Raposa.

No momento, o foco de Ronaldo é justamente o contrário. O Fenômeno planeja reduzir ainda mais os gastos da Raposa, algo que já vem sendo feito desde sua chegada ao clube, como é possível ser visto na interrupção de contratação de alguns atletas, além de não ter renovado com o técnico Vanderlei Luxemburgo, nem com o goleiro Fábio.