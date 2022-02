John Textor - Vitor Silva/Botafogo

John Textor Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/02/2022 16:04

John Textor, acionista majoritário do futebol do Botafogo, planeja voos altos para o alvinegro. Em entrevista ao "Canal do TF", Textor admitiu tentar reforços internacionais para o time e citou o uruguaio Edinson Cavani, que joga atualmente pelo Manchester United.

O empresário americano afirmou que Cavani é um de seus favoritos para voltar á América do Sul um dia. Ainda disse que, em relação aos jogadores almejados, é preciso compensar pessoas, não apenas como jogadores, mas também como celebridades.

"Sobre jogador “world class”, Marcelo, meu Deus, fantástico. Nós o amamos, certo? E também um dos meus favoritos para voltar para a América do Sul um dia, Cavani, Edinson Cavani. Sim, eu vou tentar todos esses, certo? Porque eu acho que nós temos a habilidade… Se qualquer um desses jogadores realmente quiserem voltar, nós temos mais ferramentas para recrutar eles do que os outros. Pois não é apenas o Botafogo, é o futebol. Temos como compensar pessoas, não só como jogadores, mas também como celebridades", disse.

Contudo, no Brasil, existe um limite de cinco estrangeiros em campo em jogos oficiais. John Textor declarou que não está preocupado com o limite: "Você não traria um jogador estrangeiro a não ser que soubesse que ele seria muito bom. Muitas das vezes esses jogadores estrangeiros têm salários mais altos por causa dos campeonatos que jogam. Então eu não estou tão preocupado sobre esse limite. E, outra, tenha em mente que ainda temos como trazer estrangeiros para o time B, para o sub-20 e sub-23 também. E em qualquer momento, caso tenhamos os cinco melhores jogadores no principal e esse é meu limite? Tudo bem. Não me preocupo com isso", completou.