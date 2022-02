Bruno Gomes é o novo reforço do Internacional - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Bruno Gomes é o novo reforço do InternacionalFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 15/02/2022 17:06

Rio - Formado em São Januário, o meia Bruno Gomes foi anunciado como o novo reforço do Internacional nesta terça-feira (15), por quatro temporadas. Na negociação com o Cruz-Maltino, o volante Zé Gabriel assinou com o clube carioca.

Bruno Gomes Foto: Divulgação/Internacional

O meia chegou a Porto Alegre na última quinta-feira (10), passou por exames médicos e acertou detalhes burocráticos da oficialização do contrato. O Internacional ficará com 50% dos direitos econômicos do atleta, com a possibilidade de adquirir mais 20% após dois anos por um preço fixado no vínculo.

Bruno Gomes foi destaque nas categorias de base do Vasco e assumiu a titularidade no sub-20 aos 17 anos. Pelo profissional, o jogador estreou aos 18. O meio-campista disputou 74 partidas e marcou dois gols com a camisa do Cruz-Maltino. Em 2020, Bruno Gomes foi chamado para a seleção brasileira sub-20, para disputar o Torneio Internacional na Granja Comary.