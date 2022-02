Craque Neto, ex-jogador e apresentador - Foto: Reprodução/Band

Publicado 15/02/2022 15:17

São Paulo - O ex-meia Neto aproveitou o "Donos da Bola" desta terça-feira (15) para apoiar o ex-atacante Edmundo e questionar a comentarista Renata Mendonça, da Globo e do SporTV. O apresentador criticou a fala da jornalista afirmando que o ex-atleta havia repetido um "clichê racista" sobre Romelu Lukaku, do Chelsea, na transmissão da decisão do Mundial de Clubes.

"Oh, menina, você que criticou aí o Edmundo, quem é você? Quem é você para falar que o Edmundo é racista? Como é que você pode falar uma coisa dessas? Até porque, se hoje as mulheres estão aí arrebentando a boca do balão, todas as mulheres, o futebol feminino, é todo mundo junto!", iniciou o apresentador.

"Ele não quis dizer nada disso, ele só acha que o Lukaku não é bem tecnicamente, eu já discordo do Edmundo, já acho que ele um monstro, o melhor centroavante do futebol mundial! Nem por isso eu vou brigar com o Edmundo e o Edmundo comigo!", disse Neto.

Em seguida, o apresentador da Band julgou como "lacração" a fala de Renata Mendonça e comparou situações envolvendo ex-jogadores.

"A gente vê o tanto que a torcida hoje faz a 'lacração', o quanto as pessoas fazem 'lacração' em relação ao feminismo, quanto nós fazemos 'lacração' em relação ao machismo, o racismo. Po, quando o Edmundo fala que o Lukaku não tem técnica, é uma opinião do Edmundo. Não tem nada a ver com África! Com o Pelé a gente faz isso? O Jairzinho? O Júlio César, Luis Pereira? Pô, para com isso, é querer ser 'lacrador' de coisas que não tem nada a ver."