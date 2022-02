Campeonato Carioca 2022 - Reprodução

Publicado 15/02/2022 13:02

A Ferj divulgou as datas e horários dos jogos da nona rodada do Campeonato Carioca, que será disputada no fim de semana do Carvanal. No sábado (26), Fluminense e Vasco se enfrentam, às 17h.

O clássico que terá o Tricolor como mandante, ainda não tem local definido. Contudo, a tabela da Ferj indica que o jogo pode acontecer no Nilton Santos ou Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. No último jogo, em que venceu o Botafogo, o Flu foi mandante no Nilton Santos.

O clássico vai ocorrer entre os dois jogos que o Fluminense disputa a segunda fase da Libertadores, contra no Millionarios, da Colômbia, nos dias 22 de fevereiro e 1º de março. Já o Vasco terá seis dias sem jogos antes do duelo, visto que enfrenta o Audax no dia 20 de fevereiro.

No domingo (27), o Flamengo joga contra o Resende, às 16h, no Nilton Santos, segundo indicação da tabela da Ferj. E o Botafogo, no mesmo dia, enfrenta a Portuguesa, às 19h, no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.