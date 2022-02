Apresentador Neto - Os Donos da Bola - Foto: Reprodução/Band

Publicado 15/02/2022 14:29

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, comentou nesta terça-feira sobre a expulsão da participante Maria, no "Big Brother Brasil 22", da Rede Globo. Na ocasião, o ex-jogador comparou a sua carreira no futebol com a situação que a atriz se envolveu na última segunda-feira.

"A menina que deu a ‘baldada’ na cabeça da outra foi expulsa. É notícia. Eu não sei o nome. Maria? A Maria foi expulsa merecidamente, diga-se de passagem. Que nem eu, que era expulso muitas vezes", disse o apresentador Neto no programa 'Os Donos da Bola'.



Na última segunda-feira, durante o "Jogo da Discórdia", do programa Big Brother Brasil 22, Maria surpreendeu ao acertar a cabeça de Natália, após jogar um balde de água na participante. Após o ocorrido, o apresentador Tadeu Schimdt anunciou os comerciais, mas a decisão da expulsão foi oficializada nesta terça-feira.