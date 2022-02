Roger Machado foi demitido em agosto de 2021 pelo Fluminense - estadão conteúdo

Roger Machado foi demitido em agosto de 2021 pelo Fluminenseestadão conteúdo

Publicado 15/02/2022 12:54

Rio - Roger Machado é o novo técnico do Grêmio. O treinador estava livre no mercado desde agosto de 2021, quando foi desligado pelo Fluminense. De volta ao clube gaúcho após cinco anos, o ex-jogador foi apresentado nesta terça-feira e irá assumir a vaga de Vagner Mancini.

Roger Machado é o novo técnico do Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

"Confesso que desejei muito esse momento e o clube sempre esteve entre minhas prioridades. São 30 anos de futebol e quase 20 ligados ao clube. O momento é especial, de retorno. Cinco anos depois de ter saído e quase sete depois de ter chegado. Mais experiente e pronto para contribuir com o clube. Seremos muito felizes por estes anos. Vamos precisar contar com o torcedor, que é envolvido com o clube. É um momento muito feliz da minha trajetória e voltar para casa é muito bom".



Além disso, Roger Machado confirmou que foi procurado pelo Grêmio no ano passado, após a saída do técnico Luiz Felipe Scolari, mas ressaltou que recusou o convite por conta de questões familiares e profissionais, não foi por causa da situação delicada que o clube gaúcho estava enfrentando contra o rebaixamento.