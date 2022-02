Balança da Justiça - Reprodução

A justiça de São Paulo autorizou o arrombamento do apartamento de Ronaldo Giovaneli, ex-goleiro do Fluminense. Depois de o apartamento ter sido leiloado no ano passado, a decisão do juiz Cláudio Pereira França foi tomada para garantir a entrega do imóvel ao vencedor do leilão. A informação foi divulgada pelo UOL.

O apartamento de 145,5 metros quadrados, localizado em Tatuapé, na zona leste de São Paulo, foi comprado pelo ex-goleiro no ano de 2011, quando ainda defendia o Corinthians, antes de ir para o Fluminense.

Segundo a apuração, Ronaldo possui dívidas de condomínio que chegam a 86 parcelas entre o período de novembro de 2011 e março de 2019. O valor devido, estimado em 2019, foi calculado em cerca de R$ 169 mil.

O atual comentarista esportivo questionou a avaliação no valor de R$ 950 mil feita pela perícia. De acordo com ele, o imóvel valeria R$ 1,5 milhões. No ano passado, o duelo foi arrematado por R$ 613 mil. Esse valor será utilizado para quitar as dívidas acumuladas e o restante será devolvido ao ex-jogador.

Porém, as alegações da defesa não foram aceitas. E até a publicação feita pelo UOL, Ronaldo Giovanelli não se pronunciou sobre a situação ou em relação à decisão da Justiça.