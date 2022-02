Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/02/2022 09:30

Rio - O atacante Gabigol, do Flamengo, foi intimado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) a depor sobre as ofensas raciais sofridas por ele no clássico entre Fluminense e Flamengo realizado no último dia 6. Ele terá de prestar depoimento às 15h de forma presencial ou virtual na próxima sexta-feira.

O inquérito para investigar o caso foi aberto pelo tribunal na semana passada, após pedido do Fluminense. Nesta segunda-feira, saiu o laudo pericial contratado pelo Flamengo em que as ofensas raciais que aparecem no vídeo, que circula nas redes sociais, foram confirmadas.

As injúrias raciais sofridas por Gabigol aconteceram no intervalo do clássico entre Flamengo e Fluminense. O atacante foi chamado de "macaco". Dentro de campo, o Tricolor levou a melhor e venceu por 1 a 0.