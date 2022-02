O atacante Robinho - Divulgação

Publicado 15/02/2022 10:00 | Atualizado 15/02/2022 10:01

Rio - O Ministério Público de Milão enviou um pedido de de extradição e um mandado de prisão internacional para Robinho ao Ministério da Justiça do Brasil. As informações do jornal "La Repubblica". O ex-jogador do Santos foi foi condenado no começo do ano de forma definitiva a nove anos de prisão por violência sexual contra uma jovem de 23 anos em uma boate em Milão.

A publicação reforça que o Brasil não permite a extradição de seus cidadãos, mas que a medida pode permitir que o jogador seja preso caso decida deixar o país rumo a outros destinos. O caso envolvendo Robinho aconteceu em janeiro de 2013. Além dele, o seu amigo, Ricardo Falco também foi condenado.



O julgamento aconteceu no dia 19 de janeiro, na Corte de Cassação de Roma, que no ordenamento jurídico italiano é equivalente ao Supremo Tribunal Federal no Brasil. Robinho e seus advogados apresentaram na época o último recurso, que foi negado pela corte italiana.

A vítima, que pediu para não ter seu nome exposto no processo, afirma ter sido embriagada e abusada sexualmente por seis homens enquanto estava inconsciente. Os defensores dos brasileiros dizem que a relação foi consensual.