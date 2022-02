Taça da Supercopa do Brasil - Fernando Torres / CBF

Publicado 15/02/2022 10:48

A prefeitura de Cuiabá liberou 80% da capacidade da Arena Pantanal para a decisão entre Flamengo e Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil, que ocorrerá em campo neutro no próximo domingo (20). A informação foi apurada e divulgada pelo Globo Esporte.

A capacidade total do estádio pode chegar a 43 mil torcedores. Por isso, o número estimado de ingressos disponíveis no total para as duas torcidas é de 35 mil assentos.

Segundo a prefeitura local, em informação dada pelo GE, os protocolos de segurança contra a Covid-19 terão de ser respeitados. Vacinação completa, uso de máscaras e distanciamento social deverão ser cumpridos na arquibancada.