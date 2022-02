John Textor - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/02/2022 01:00

Mais que mudanças estruturais, John Textor quer implantar no Botafogo uma mentalidade nova para o futebol-empresa. Para começar, ele deseja a mesma ideia de jogo desde a base até o profissional. Também quer uma exigência maior na escolha de seis a oito reforço para o Brasileirão. Além do treinador que vem sendo pensado e negociado antes da demissão do Enderson Moreira. O investidor americano rompeu os contratos de patrocínio que considera dificultar a apresentação global do Botafogo e vai em busca de parceiros com qualidade internacional e distribuição em larga escala. Errado não está. Sendo que a torcida pode não compreender ou ter paciência de aguardar os frutos de um trabalho assim, com grandes perspectivas, mas a longo prazo.

MELHOR DESEMPENHO A CAMINHO DA SUPERCOPA

Na última partida, o Flamengo teve seu melhor desempenho na temporada, não somente pela goleada diante do Nova Iguaçu, mas principalmente pela intensidade, criatividade e finalizações apresentadas. Como um verdadeiro aquecimento para a Supercopa do Brasil, que acontece no próximo domingo, frente ao Atlético-MG, o time comandado por Paulo Sousa, mostrou ainda destaques individuais. Arrascaeta comandou o sistema ofensivo, enquanto Fabrício Bruno estreou muito bem na zaga rubro-negra.



ALTERNATIVO E TITULAR EQUIPARADOS NO FLU



Nas duas vezes em que Abel Braga colocou o time alternativo em campo, ele foi feliz nas escolhas. Agora o Fluminense libera o Cariocão, com 15 pontos, e o técnico fica mais tranquilo em relação a estreia na Libertadores, contra o Millionarios, tendo testado quase todas as opções do elenco tricolor. Ele próprio reconheceu que devido a grande atuação do colombiano John Arias e a participação decisiva do argentino Germán Cano, no último confronto, diante da Portuguesa, ampliou a disputa para o ataque no Fluminense.



VASCO NO PRIMEIRO REVÉS

Mesmo tendo sofrido a primeira derrota, diante do Botafogo, o Vasco foi muito bem no clássico, disputado neste fim de semana, no Castelão, em São Luís (MA). O Cruzmaltino esbarrou no paredão Alvinegro, Gatito. Acabou sacrificando bastante Gabriel Pec. Num campeonato de pontos corridos, como é a primeira fase do Cariocão, com 11 jogos que definirão o campeão da Taça Guanabara e os quatro semifinalistas, é normal um ou outro revés. Ainda vamos para a sétima rodada do estadual e todas as grandes equipes já tropeçaram.

* Por Edilson Silva