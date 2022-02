Ex-jogador do Vasco, Pedrinho atualmente compõe o time de comentaristas do SporTV - Reprodução

Ex-jogador do Vasco, Pedrinho atualmente compõe o time de comentaristas do SporTVReprodução

Publicado 14/02/2022 20:36

Em live promovida pela startup Futebol Interativo, o ex-meia Pedrinho participou de uma conversa sobre o psicológico dos atletas. O comentarista da TV Globo contou das dificuldades e dos impactos de críticas e lesões na cabeça dos jogadores relembrando sua experiência pessoal.



"Alguns danos ficaram em mim, por tudo que eu ouvi. De tanto eu escutar que eu era podre, frágil. Hoje eu sou um cara que todo mundo olha e fala ‘caraca, Pedrinho, você tá bombado’", revelou o ex-jogador.



"Quando eu parei de jogar, fiquei alucinado por treinamento, não sei se isso é bom ou ruim pois toda vez levo meu corpo ao limite, justamente porque quero mostrar que eu não sou frágil", completou Pedrinho.



O evento também contou com a participação de duas profissionais da área: Maira Ruas, psicóloga do Vasco da Gama, e Simone Luz, psicóloga das categorias de base do Fluminense. Veja abaixo a live completa.