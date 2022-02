Abel Braga no treino do Fluminense - Lucas Merçon/ Fluminense

Publicado 16/02/2022 14:23

O Fluminense não terá dois titulares em seu último testes antes da pré-Libertadores, dia 22 (ainda joga no sábado contra o Volta Redonda, mas será com reservas). Pela lista de relacionados divulgada pelo clube, Felipe Melo e David Braz não estarão à disposição de Abel Braga para o jogo desta quarta-feira contra o Nova Iguaçu, às 21h35 pelo Campeonato Carioca, no Luso-Brasileiro.

Os dois jogadores foram poupados pela comissão técnica. Felipe Melo sentiu um desconforto muscular e será preparado para o duelo contra o Millionarios, na próxima semana. Já David Braz sofreu uma pancada no clássico com o Botafogo.



Líder do Campeonato Carioca com 15 pontos, o Fluminense jogará com os titulares nesta quarta e reservas no sábado. De Volta Redonda, a delegação tricolor seguirá direto para o Aeroporto do Galeão para ir à Colômbia, onde joga na próxima terça-feira.