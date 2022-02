Cristiano Ronaldo - AFP

Cristiano RonaldoAFP

Publicado 16/02/2022 15:26

Rio - Um dia depois de voltar a marcar um gol - o primeiro em 2022, encerrando um jejum de seis jogos sem balanças as redes - na vitória do Manchester United sobre o Brighton por 2 a 0, no estádio Old Trafford, em Manchester, pelo Campeonato Inglês, o atacante português Cristiano Ronaldo usou as redes sociais nesta quarta-feira para mandar um recado à torcida.

"De volta aos trilhos! Ninguém desiste e só há uma maneira de voltar ao caminho certo: trabalho duro, trabalho em equipe, trabalho sério. Tudo o resto é apenas barulho", escreveu o craque português em sua conta oficial no Instagram, em um post com sua foto comemorando o gol na partida de terça-feira, atrasada da 18.ª rodada.

O resultado positivo fez o Manchester United reencontrar as vitórias após três empates seguidos. O triunfo também esfria as críticas sobre o técnico alemão Ralf Rangnick, contratado para ser o comandante interino até o fim desta temporada e, depois, virar um consultor técnico do clube, com contrato de dois anos.

Depois de um começo animador no comando do time, Rangnick se tornou alvo de críticas devido às más atuações do Manchester United, que vinha acumulando tropeços nos últimos jogos. Desde que chegou, o alemão acumula sete vitórias e seis empates, além de uma derrota. O time marcou 19 gols e levou 10 nesse período.

No Campeonato Inglês, o Manchester United ficou para trás em uma sonhada disputa de título e está na quarta colocação, tendo foco em garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. A única chance do clube de ser campeão na temporada, aliás, é o torneio europeu. Depois de uma fase de grupos conturbada, o time conseguiu avançar às oitavas de final como líder graças aos gols decisivos de Cristiano Ronaldo. O adversário na próxima fase será o Atlético de Madrid e o jogo de ida será realizado nas semana que vem, na Espanha.