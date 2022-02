UFC terá exibições de brasileiros neste sábado (4) - Divulgação/UFC

Publicado 16/02/2022 16:22

Rio - Criado em 2017, o programa ‘Dana White’s Contender Series’, exibido pelo Combate, tem como principal função revelar novos talentos para o UFC. Nomes como os brasileiros Gilbert ‘Durinho’ e Augusto Sakai assinaram com a organização após a participação na atração. O evento deste sábado, dia 19, coloca frente a frente dois lutadores revelados no programa.

Décimo colocado no ranking dos meio-pesados (até 92,9kg), o carioca Johnny Walker encara o americano Jamahal Hill, 12º da categoria. O ‘UFC Walker x Hill’, contará ainda com a participação de dois representantes do ‘Esquadrão Brasileiro’, também revelados no ‘Contender Series’. O Combate mostra ao vivo todas as 12 lutas do evento, a partir das 17h45.

Ainda no card principal, o mineiro Nikolas Motta, depois de ter duas lutas adiadas, estreia na divisão dos leves (até 70,3kg) do UFC contra o experiente americano Jim Miller, que já subiu ao octógono mais famoso do mundo por 38 vezes, número que dá ao lutador o recorde de lutas realizadas da história da organização. Já no card preliminar, pela categoria peso-palha (até 52,2kg), a paulista Glorinha de Paula busca a sua primeira vitória no UFC diante da romena Diana Belbita.

André Azevedo e Luciano Andrade comandam no sábado o ‘Aquecimento Combate’ e a transmissão do card preliminar. Na sequência, Rhoodes Lima narra e Ana Hissa comenta as lutas do card principal.

UFC Walker x Hill



CARD PRELIMINAR:

Peso-galo: Mario Bautista x Jay Perrin

Peso-pena: Jonathan Pearce x Christian Rodriguez

Peso-galo: Chad Anheliger x Jesse Strader

Peso-palha: Diana Belbita x Glorinha de Paula

Peso-pena: Chas Skelly x Mark Striegl

Peso-galo: Jessica-Rose Clark x Stephanie Egger

Peso-pena: Gabriel Benitez x David Onama



CARD PRINCIPAL:

Peso-médio: Joaquin Buckley x Abdul Razak Alhassan

Peso-leve: Jim Miller x Nikolas Motta

Peso-pesado: Parker Porter x Alan Baudot

Peso-médio: Kyle Daukaus x Jamie Pickett

Peso-meio-pesado: Johnny Walker x Jamahal Hill