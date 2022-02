Matheus Barbosa no treino do Fluminense - RAFAEL RIBEIRO/ VASCO

Matheus Barbosa no treino do FluminenseRAFAEL RIBEIRO/ VASCO

Publicado 16/02/2022 16:57

Antes do início da sétima rodada do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, o Vasco tinha a pior defesa entre os quatro grandes do Rio e a quarta mais vazada da competição. Apesar de o sistema defensivo ser um dos problemas neste início de temporada, Matheus Barbosa vê evolução no desempenho a cada jogo. Na quinta-feira, contra o Bangu às 20h30 em São Januário, o Gigante da Colina poderá mostrar se o volante está mesmo certo e se recuperar da perda da invencibilidade para o Botafogo.

"A gente está procurando se entrosar o mais rapidamente possível. Sofremos bastante gols, mas, se for ver pelo outro lado, é um grupo novo que foi formado. Nos três primeiros jogos a gente tomou cinco gols e nos últimos três, foram dois. Contra o Botafogo, não demos muita chance para o adversário, conseguimos controlar bem e dominar as ações. Infelizmente o placar não veio, mas a gente está em evolução. A tendência é que a gente cresça ainda mais", analisou.



Como disse Matheus Barbosa, o número de gols sofridos diminuiu: foram dois contra Volta Redonda e também contra o Nova Iguaçu, além de um do Boavista, nas primeiras três rodadas. Nas outras três, Botafogo e Madureira só marcaram uma vez cada, e o Vasco passou em branco contra a Portuguesa.



"É um pouco do entrosamento, é um início de trabalho. Fizemos agora um mês trabalhando juntos. É uma coisa que a gente procura melhorar, assim como em outros aspectos. Já temos coisas boas, na minha opinião. Somos um grupo que tem uma intensidade tanto para atacar quanto para defender. Com o tempo e o entrosamento estaremos 100%", garantiu.