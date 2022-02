Denílson - Reprodução

Publicado 16/02/2022 17:55

Rio - O comentarista Denílson, do programa "Jogo Aberto", da Band, indicou nesta quarta-feira para o Corinthians a contratação do técnico Renato Gaúcho. Apesar de não ser uma novidade para o clube paulista, o ex-jogador ressaltou que a escolha pelo treinador "seria bom para os dois".

Renato Gaúcho Alexandre Vidal / Flamengo

"Eu acho que o Renato Gaúcho seria um bom nome para o Corinthians. Seria bom para ele e para o Corinthians. De repente tem esse orgulho do corinthiano ou da instituição em relação a rejeição do Renato Gaúcho em um passado não tão distante, e aí fica esse probleminha entre os dois. Mas eu acho que seria bom para os dois", afirmou.

Por sua vez, Denílson ressaltou a escassez no mercado e a oportunidade do Corinthians correr atrás novamente de Renato Gaúcho. Além disso, relembrou o desejo do presidente do clube paulista, Duílio Monteiro, por um treinador estrangeiro.

"Eu estava conversando com o Ronaldo (Giovaneli) ontem e ele ficou sem o que fazer. O Duílio quer um técnico estrangeiro e está monitorando. Enquanto estiver ganhando jogos, o Corinthians vai ter mais paciência para buscar um treinador", concluiu.