Neymar e Rayssa Leal passaram parte da quarta-feira juntos em Paris Reprodução/Instagram'

Publicado 16/02/2022 17:44

Convidada para assistir a PSG e Real Madrid, Rayssa Leal ainda teve mais a aproveitar em Paris. A sensação do skate, de 14 anos, passou parte desta quarta-feira com Neymar e postou em suas redes sociais uma foto dos dois trocando presentes: ela recebeu uma camisa do clube francês e ele, um skate, ambos autografados.

Rayssa e seus familiares foram convidados por Neymar para comer churrasco e jogar Counter Strike online pelo computador. Entretanto, a Fadinha não se deu bem nesse confronto, com seu time perdendo de 16 a 1 para o de o craque do PSG.

"Valeu pelo churras e pelo carinho comigo e com minha família, Neymar. Que dia. Prometo, treinar mais CS, para gente não perder de 16x1 nunca mais", escreveu a jovem, medalhista de prata na Olimpíada de Tóquio.