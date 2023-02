Christophe Galtier, treinador do PSG - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 13/02/2023 15:02

O treinador do PSG, Christophe Galtier, manteve o atacante Kylian Mbappé como dúvida para o jogo contra o Bayern de Munique, na próxima terça-feira (14). O francês se machucou na partida contra o Montpellier, no dia 1 de fevereiro, e teve uma lesão na coxa constatada, mas treinou nesta segunda-feira (13).

"Ainda não é certo que Mbappé estará na súmula. Faremos uma avaliação amanhã de manhã. Perguntaremos a ele como ele se sente. Haverá uma discussão com minha equipe. Ele fez um trabalho tremendo no treino. Se estiver na súmula, ele vai jogar", declarou Galtier.

Além disso, o técnico da equipe francesa falou da expectativa do jogo contra o Bayern. A partida é válida pela ida das oitavas de final da Champions League.

"O Bayern não é favorito. É 50/50. Este clube e os meus jogadores estão habituados a estes encontros. O Bayern tem jogado bem, nós não, por diferentes razões. Porém, tenho um plantel mais completo do que nos jogos anteriores", comentou.

A ida acontecerá em Paris, às 17 horas. Já a partida de volta ocorrerá no dia 8 de março, no mesmo horário, no Allianz Arena, em Munique.