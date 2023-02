Rogério Ceni e Alexandre Pato conversam no CT do São Paulo - Foto: Divulgação/São Paulo

Rogério Ceni e Alexandre Pato conversam no CT do São PauloFoto: Divulgação/São Paulo

Publicado 13/02/2023 20:33

O São Paulo informou que Alexandre Pato fará parte de sua reabilitação no REFFIS (Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica do clube). O atacante trata uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, que sofreu em setembro de 2022, em jogo do Orlando City.

Pato, inclusive, esteve já presente no CT do Tricolor Paulista nesta segunda-feira. Conforme pôde ser visto nas fotos divulgadas pelo São Paulo, ele interagiu com o técnico Rogério Ceni, com o coordenador Muricy Ramalho, além de jogadores do time, como Rafinha e Igor Vinícius.

Cria da base do Inter, o atacante teve passagens pelo São Paulo entre 2014 e 2015 e entre 2019 e 2020. No total, ele disputou 133 jogos com a camisa do Tricolor Paulista, marcou 47 gols e distribuiu 17 assistências.

Seu último clube foi o Orlando City, onde estava desde 2021. Por lá, fez quatro gols e deu cinco assistências em 32 jogos.