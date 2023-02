Cody Gakpo marcou seu primeiro gol pelo Liverpool - PAUL ELLIS / AFP

Publicado 13/02/2023



Depois de quatro jogos sem vencer no Campeonato Inglês, o Liverpool respirou aliviado nesta segunda-feira (13). O clube de Anfield recebeu o rival Everton, e afastou a má fase ao vencer a partida por 2 a 0, com gols dos atacantes Salah e Gakpo.

A vitória foi importante para retomar a confiança aos comandados de Jurgen Klopp. Além do jejum de vitórias, as atuações não eram satisfatórias e geraram críticas dos torcedores dos 'Reds'. Nada melhor do que vencer o rival, que afundou mais ainda na zona de rebaixamento.

Com a vitória, o Liverpool chegou aos 32 pontos e chegou a nona colocação do Campeonato Inglês, ultrapassando o Chelsea e diminuindo a distância para o G4 para nove pontos. Enquanto isso, o rival Everton permanece na 18° colocação com apenas 18 pontos somados em 22 jogos.

Bastante criticado pela torcida e pela imprensa britânica, Darwin Nuñez foi essencial para a vitória com uma grande atuação. Foi através de um grande contra-ataque do uruguaio que nasceu o primeiro gol, com Salah aproveitando cruzamento do ex-Benfica para abrir o placar na saída do goleiro Pickford ainda no primeiro tempo.

Com a vantagem no placar, o segundo tempo começou da melhor maneira possível. Outro alvo de críticas, o jovem Cody Gakpo, enfim, desencantou com a camisa vermelha. Após belo cruzamento de Alexander-Arnold, o holandês apareceu livre na segunda trave para escorar a bola para o fundo do gol e dar números finais ao jogo.