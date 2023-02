Neymar - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 13/02/2023 18:14

França - Neymar saiu em defesa do jogador tcheco Jakub Jantko, que se assumiu homossexual nesta segunda-feira (13). Questionado em entrevista no Paris Saint-Germain sobre o assunto, o craque brasileiro exaltou a atitude do atleta do Sparta Praga e defendeu o direito de liberdade de cada um.

"É um dia importante. Cada um é livre, não tenho preconceito com nada. O preconceito hoje em dia tem que ser cada vez menor. Acho que você tem que ser livre, entender o que a pessoa quer. Todo ser humano tem o direito de ser o que quiser. Você não pode proibir", afirmou Neymar.

Jogador com passagens por clubes da Itália e da Espanha, Jankto assumiu a sua homossexualidade por meio de um vídeo nas redes sociais. Com 27 anos, o atleta com convocações constantes para a seleção tcheca publicou a postagem na manhã desta segunda-feira (13), falando que quer viver sem preconceitos e com amor.

"Olá, eu sou Jakub Jankto. Como todo mundo, eu tenho minhas forças. Tenho minhas fraquezas. Tenho minha família. Tenho meus amigos. Tenho um trabalho que eu venho feito da melhor forma, há anos, com seriedade, profissionalismo e paixão. Como todo mundo, eu também quero viver minha vida em liberdade. Sem medos. Sem preconceito. Sem violência. Mas com amor. Sou homossexual e não quero mais me esconder.", declarou o jogador.



Jakub Jankto joga atualmente no Sparta Praga, da República Tcheca, por empréstimo junto ao Getafe, da Espanha. Antes disso, o meia, de 27 anos, teve passagens pela Udinese e Sampdoria, clubes tradicionais do futebol italiano. Ele também tem convocações constantes para a seleção tcheca, tendo, inclusive, participado da última Eurocopa pelo país da Europa Central.