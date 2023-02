Jürgen Klopp está na mira do Real Madrid - AFP

Publicado 13/02/2023 17:59

Espanha - O Real Madrid pode estar pensando em trocar de ciclo e já deve ter suas opções para o comando técnico da equipe espanhola. Segundo o jornal catalão "El Nacional", os merengues estão de olho na possibilidade de contratar Jürgen Klopp para substituir Carlo Ancelotti. Segundo o veículo, o alemão tem intenção de deixar o Liverpool ao fim da temporada e o desejo de assumir os merengues.

O presidente Florentino Pérez tem intenções de contar com o alemão e um dos aspectos que podem ajudar a convencer o treinador a chegar ao clube é o interesse dos merengues no meia inglês Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, que é um antigo desejo de Klopp no Liverpool.

Além de Bellingham, outro jogador que é requisitado é Kylian Mbappé. O francês é um sonho antigo tanto do treinador quanto do Real Madrid, que esteve muito perto de contratar o jogador na temporada passada.

Klopp está no Liverpool desde 2016 e, desde então, venceu todas as competições que já disputou, incluindo a Premier League e a Champions, da qual já chegou a três finais.