Torcedores sobem pelas grades e invadem o Stade de France para assistir a Liverpool x Real MadridReprodução de vídeo

Publicado 13/02/2023 17:48

As cenas de invasão de torcedores e muita confusão no entorno do Stade de France, na final da Liga dos Campeões de 2022 entre Real Madrid e Liverpool, tem na Uefa a principal culpada. É o que aponta um relatório independente que a própria entidade publicou nesta segunda-feira (13).



O estudo considerou que houve falhas graves que "quase levaram ao desastre". E criticou a Uefa por não ter "monitorado, supervisionado e auxiliado com medidas de segurança e proteção, para garantir que fossem adequadas ao objetivo e identificar e solucionar problemas antes que surgissem em tempo real".



Naquele dia, torcedores que não tinham ingresso e estavam nos arredores do estádio subiram nas grades e invadiram o estádio, dando início à confusão, o que obrigou ao adiamento da final em 30 minutos. Depois, houve longas filas com a demora para a verificação dos ingressos, o que fez muitas pessoas perderem o jogo.



No fim, 174 pessoas ficaram feriadas e houve 68 prisões, de acordo com a polícia francesa, que também recebeu crítica do relatório por falha no monitoramento das vias de acesso ao estádio.



"Em nome da Uefa, gostaria de pedir desculpas sinceramente, mais uma vez, a todos os que foram afetados pelos eventos ocorridos, no que deveria ser o pico de celebração do futebol na temporada", disse o secretário-geral da Uefa, Theodore Theodoridisid.



A Uefa disse que criará uma forma de reembolsar os torcedores prejudicados que não conseguiram assistir à final de sua equipe.