O Brasil se sagrou campeão do Sul-Americano sub-20 - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O Brasil se sagrou campeão do Sul-Americano sub-20Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/02/2023 16:57

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, não poupou elogios à comissão técnica e aos jogadores da Seleção Brasileira pelo título do Sul-Americano sub-20. Ao site oficial da entidade, o mandatário exaltou a campanha invicta feita na Colômbia e ressaltou o sentimento de orgulho ao ver o Brasil levantar um troféu fora do país.

"É uma imensa alegria ver o Brasil conquistar o Sul-Americano com uma campanha fantástica. Parabenizo todos os jogadores e integrantes da delegação pela garra e pelo profissionalismo durante essa jornada histórica na Colômbia. É um orgulho muito grande voltar a assistir à Seleção levantar o troféu fora do país e se classificar para o Mundial depois de oito anos longe da principal competição da categoria", disse o presidente da CBF.

Ednaldo Rodrigues também fez questão de falar especificamente sobre o técnico Ramon Menezes. Isso porque, com o título no último domingo, ele se tornou campeão do Sul-Americano sub-20 tanto como treinador quanto como jogador. Ramon fez parte do time que venceu a edição do torneio de 1991.

"O Ramon Menezes merece uma saudação especial. Ele é um treinador novo e de muito potencial. Queremos cada vez mais gente com novas e ousadas ideias nas Seleções. Ele trabalhou com excelência e conseguiu colocar o time jogando de forma moderna e com todas as características do nosso futebol", completou.

O Brasil, vale lembrar, venceu o Sul-Americano sub-20 ao bater o Uruguai por 2 a 0, no último domingo. Na tabela do hexagonal final, a Seleção Brasileira chegou aos 13 pontos e garantiu o primeiro lugar. A Celeste, por sua vez, ficou com 12 e caiu para o segundo lugar.

A conquista do título no último domingo, aliás, findou um jejum de 12 anos. O Brasil havia vencido o Sul-Americano sub-20 pela última vez em 2011, no Peru.