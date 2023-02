Drake - Reprodução do Instatgram

Publicado 13/02/2023 15:43

O rapper Drake viveu fortes emoções na decisão do Super Bowl LVII entre Kansas City Chiefs e o Philadelphia Eagles, no último domingo. Ele teve motivos de sobra para comemorar a virada incrível do Chiefs, já que acertou que o time de Patrick Mahomes seria campeão da NFL e embolsou 1,47 milhão de dólares (cerca de R$ 7,4 milhões, na cotação atual).



Drake, que costuma fazer grandes apostas esportivas, havia investido 965 mil dólares (aproximadamente R$ 5,1 milhões nas cifras atuais) em diferentes entradas relacionadas ao jogo entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. A vitória do time do Kansas salvou "fézinha" do cantor.

Além do vencedor, o rapper apostou que a dupla Patrick Mahomes e Juju Smith-Schuster seria a responsável pelo primeiro touchdown dos Chiefs, que Travis Kelce seria eleito o MVP do Super Bowl LVII e que o time de Kansas City venceria cada quarto e também cada tempo da partida. Ele compartilhou as apostas nas redes sociais, dias antes da decisão do Super Bowl.

Drake errou a maioria das apostas realizadas, contudo conseguiu sair no lucro com o acerto do time que seria campeão. Ao todo, o rapper, que apostou aproximadamente R$ 5,1 milhões, ganhou R$ 7,7 milhões, ou seja, um faturamento de R$ 2,6 milhões.