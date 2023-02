Giroud marcou quatro gols na Copa do Mundo do Catar - FOTO: Odd ANDERSEN / AFP

Giroud marcou quatro gols na Copa do Mundo do CatarFOTO: Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 13/02/2023 15:18

A Copa do Mundo de 2022 foi o último ato de diversos nomes conhecidos na Seleção Francesa. O vice-campeonato foi o suficiente para decretar a aposentadoria internacional de Lloris, Mandanda e Varane até o momento. No entanto, outro veterano que era cotado para não atuar mais pela seleção não seguirá os passos de seus companheiros: Olivier Giroud.

Aos 36 anos de idade, o atacante do Milan concedeu entrevista à emissora francesa "France 2" sobre sua continuidade na seleção e afirmou que, mesmo com a idade avançada, ainda se sente motivado e pronto fisicamente para vestir a camisa azul.

"Não, não acabou. São muitas emoções e espero que ainda algumas ainda estejam por vir. Não estou pronto para pendurar as chuteiras e tirar essa camisa azul de perto do meu coração. Eu ainda tenho a motivação para continuar e o preparo físico também. Eu me sinto bem. Por enquanto, eu ainda sou selecionável e um jogador da seleção francesa", afirmou.

Na ausência do lesionado Benzema, Giroud assumiu a titularidade na seleção durante a Copa do Mundo e foi importante na campanha que culminou no vice-campeonato, marcando quatro gols. Durante a temporada, o atacante do Milan também soma bons números, anotando 11 gols e seis assistências em 28 jogos.